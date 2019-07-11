وفد مصري يبحث التهدئة بإسرائيل والمصالحة بالضفة وغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرى وفد من جهاز المخابرات المصرية العامة، اليوم الخميس، مشاورات مع المسؤولين بإسرائيل لتثبيت التفاهمات والتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، كما زار الوفد رام الله وبحث مع الجانب الفلسطيني سبل إنهاء الانقسام، حيث من المتوقع أن يصل بساعات المساء قطاع غزة.

والتقى الوفد المصري من جهاز المخابرات المصرية العامة برئاسة الوكيل أيمن بديع وبمشاركة اللواء أحمد عبد الخالق وعدد من ضباط الجهاز، في مدينة رام الله، اليوم الخميس، بوفد من حركة فتح ضم أعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد وروحي فتوح وحسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وناقش اللقاء تطورات الأوضاع في فلسطين، سواء فيما يتعلق بالجهود التي تقوم بها مصر بشأن إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية خاصة في ضوء التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها، والموقف الفلسطيني الموحد في مجابهة ما تسمى "صفقة القرن" وضرورة البناء على هذا الموقف.

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كما جرى مناقشة المصاعب التي تواجه السلطة الوطنية بسبب حجز أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى سياسات الاحتلال وإجراءاته، خاصة ما يتعلق بالقدس واستمرار هدم منازل المواطنين واستمرار سياسة التوسع الاستيطاني.

وجاءت زيارة الوفد المصري استكمالا لاجتماع اللواء ماجد فرج التي جرت يوم أمس في القاهرة، مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل. واتفق الجانبان على متابعة التحرك المشترك مع الأطراف المعنية بالقضايا التي تم بحثها.