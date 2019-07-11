مليشيا الحوثي تعدم خيرة أبناء اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جريمة جديدة ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران؛ حيث حكمت على 30 حقوقيا وسياسيا بالإعدام لمجرد معارضة فكرها الضال. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني غرد في حسابه على تويتر، مستنكرا الجريمة النكراء التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، مطالبا الأمم المتحدة بإجبار الحوثي على وقف أحكام الإعدام التعسفية.

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