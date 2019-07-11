القضاء المصري يحاكم قطر بتهمة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ محكمة جنوب القاهرة محاكمة النظام القطري في 18 يوليو الجاري، بعد رفع أسر 5 من شهداء العمليات الإرهابية لدعاوى قضائية ضد النظام القطري، يتهمونه فيها بدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية والتسبب في استشهاد أبنائهم.

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