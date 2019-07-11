نجاة قائد عسكري ليبي إثر تفجير استهدف جنازة في بنغازي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الجيش الليبي أن تفجيرا إرهابيا استهدف، الخميس، مقبرة الهواري خلال تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري أحد قيادات القوات الخاصة في مدينة بنغازي.

من جانبه كشف مراسل "العين الإخبارية" عن نجاة قائد القوات الخاصة الليبية اللواء ونيس بوخمادة خلال التفجير الذي استهدف موكب الجنازة.

وقال إبراهيم السعيطي قائد نقطة مركز بنغازي الطبي، إن الانفجار أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

ورجحت مصادر أمنية أن التفجير كان يستهدف أيضا اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للجيش وعدد من القيادات العسكرية الذين يخوضون حربا ضروس مع عناصر إرهابية تحارب في صفوف حكومة فايز السراج قرب وسط العاصمة طرابلس,

ومنذ إطلاق الجيش الليبي عملية "طوفان الكرامة" في 4 أبريل/نيسان 2019 تكبدت المليشيات الإرهابية والإجرامية خسائر فادحة.