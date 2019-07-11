ليبيا: مقتل وإصابة 5 في تفجير استهدف المسماري وقائد القوات الخاصة

جدة - عمرو شويل بنغازي - الخليج 365:

قتل شخصان، وأصيب 3 آخرون، اليوم، في تفجير استهدف قيادات عسكرية ليبية خلال مراسم تشييع في بنغازي.

وذكرت مصادر عسكرية أن التفجير استهدف العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، ومعه قائد القوات الليبية الخاصة.