شكرا لقرائتكم تفجير يستهدف المسماري في بنغازي.. ومقتل اثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل شخصان وأصيب 3 آخرون، الخميس، بانفجار سيارة ملغومة استهدف جنازة ضابط كبير سابق بالجيش في مدينة بنغازي الليبية، وفق مصدر عسكري. من جهتها، أفادت مصادر "العربية" أن التفجير استهدف الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، وآمر القوات الخاصة.

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