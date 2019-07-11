جريصاتي بحث مع جيرار سبل عودة النازحين السوريين الى بلادهم

التقى وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ في مكتبه في ​قصر بعبدا​، ممثلة ​المفوضية العليا للاجئين​ في ​لبنان​ السيدة ​ميراي جيرار​، وبحث معها مسألة عودة ​النازحين السوريين​ المنتظمة الى ​سوريا​ واعادة الداخلين خلسة منهم الى بلادهم او الذين يقيمون في لبنان من دون اوراق ثبوتية او اجازات رسمية او بطاقات نزوح، حيث تم التأكيد على التدابير التي يتخذها ​الامن العام​ وفقا للنصوص المرعية و​سياسة​ ​الحكومة​ بعدم التهاون مع الداخلين خلسة الى الاراضي اللبنانية.

كما تم التأكيد على ضرورة ان تضع المفوضية السامية كل جهودها راهنا في اطار دينامية العودة الآمنة للنازحين الى سوريا، لاسيما في ضوء التطورات السياسية والأمنية والتدابير الرئاسية في سوريا التي تنحو منحى ايجاد الجو الملائم للعودة.