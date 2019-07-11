درويش: بوادر انفراجية باحالة مشروع الموازنة الى الهيئة العامة ووضع البلد على السكة الصحيحة

أكد عضو كتلة "العزم" النائب ​علي درويش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "لم يعد من الجائز هدر الوقت واضاعة الفرص، فالثقب الاسود في ​لبنان​ اليوم يطل بتدهور حاد للوضع المالي والاقتصادي، وبوادر انفراجية امامنا على ابواب احالة مشروع ​الموازنة​ الى الهيئة العامة ووضع البلد على السكة الصحيحة للافادة من المشاريع الموجودة في محفظة سيدر وضرورة العمل عليها بقوة".

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