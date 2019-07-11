داود: جائزة السلطان قابوس الثقافية دافع مهم لإحداث فضاء إبداعي

أكّد ​وزير الثقافة​ ​محمد داود داود​، خلال رعايته حفل إعلان "اللقاء التعريفي بجائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب" الترشح للجائزة في دورته الثامنة لعام 2019، بدعوة من سفارة ​سلطنة عمان​، أن "توجه العديد من ​الدول العربية​ لتكريم أهل الإبداع من خلال استحداث جوائز تحفيزية، يثري العطاءات الفكرية والفنية ويشجع الإنتاجات الأدبية والثقافية عموما. إن جائزة السلطان قابوس الثقافية دافع مهم لإحداث فضاء إبداعي تتنافس فيه كفايات ​العالم العربي​ عموما".

ولفت إلى أنه "يسعدني، ومن ​بيروت​، ومن خلال "اللقاء التعريفي"، تشجيع المواهب الإبداعية ال​لبنان​ية للترشح لهذه الجائزة، التي من أهدافها المعلنة، دعم المجالات الثقافية والفنية والأدبية، تعزيزا للتقدم الحضاري الإنساني والإسهام في حركة الإنجاز العلمي والفكري، وترسيخ عملية التراكم المعرفي وتجسيد قيم الأصالة والتجديد لدى الأجيال الجديدة"، معتبرًا أن "مجالات الجائزة وفروعها - كما جاء في البيان - تتناول الأعمال والكتابات الثقافية في اللغة والتاريخ والتراث والفلسفة، إضافة إلى الفنون التشكيلية والموسيقى والشعر والرواية والتأليف المسرحي. إن هذه المجالات كافة، معني بها أهل الثقافة والإبداع في لبنان، وهم مجلون واصحاب باع طويل مستل من تراكم تراث عريق يعود الى مئات السنين وصولا الى جماعة النهضة الأولى والثانية إلى فورة الستينات الرائعة وحتى اليوم".