محاضر ضبط بحق مؤسستين في الكورة لتشغيلهما عمالا دون إجازة

سطرت فرق تفتيش ​وزارة العمل​ ​محاضر ضبط​ بحق مؤسستين في ​الكورة​، لتشغيلهما عمالا دون اجازة عمل، وذلك ضمن حملات التفتيش التي اطلقها وزير العمل كميل ابو سليمان في مختلف المناطق، من أجل تسوية الاوضاع القانونية للمستخدمين الاجانب الذين يعملون لدى المؤسسات والشركات بعد انقضاء مهلة الشهر التي كانت قد منحت.

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