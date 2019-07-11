قاسم هاشم: المجال متاح لعقد الجلسة من الغد حتى الثلاثاء

شدد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​قاسم هاشم​ على أنه "لا بد ان يكون هناك قطع حساب امام ​المجلس النيابي​ قبل نشر ​الموازنة​ مهما تكن الظروف"، مؤكداً أنه "يجب على ​الحكومة​ ان تجتمع، لكي تنتظم الامور بالنسبة الى مسار اقرار الموازنة دستوريا وقانونيا".

وفي حديث لوكالة "​أخبار​ اليوم"،اوضح هاشم ان "عقد جلسة ل​مجلس الوزراء​ يجب ان يتم قبل انتهاء المجلس النيابي من دراسة الموازنة واصدارها كقانون، فهذا ما هو متّفق عليه في المبدأ بين كل القوى والمكونات السياسية التي هي على علم بخطورة الوضع، وبالتالي فانها تعمل على عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولو تزامن ذلك مع انطلاقة جلسة المجلس النيابي لمناقشة الموازنة، وبالتالي فان المجال متاح لعقدها غدا او السبت او الاثنين او حتى الثلاثاء"، مشدداً على أنه "اذا كان الجميع يُدرك مصلحة البلد لا بد من الاتجاه نحو الحلحلة، لان لا موازنة دون قطع حساب".