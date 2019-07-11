إنقطاع للكهرباء في برسا ودده بسبب سرقة الاسلاك

إنقطع ​التيار الكهربائي​ عن بين بلدتي برسا ودده، بسبب سرقة اسلاك كهربائية عن عواميد ​الكهرباء​ العائدة لشركة قاديشا الممتدة بين البلدتين، ، وقد بلغ طولها نحو 300 متر.

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