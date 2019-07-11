الخليل: وزير المال وافق على حجز مستحقات مزارعي الزيتون في حاصبيا ومرجعيون

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، في بيان الى أن "وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​، وقع مشكورا الموافقة على حجز مبلغ 15 مليار ليرة لبنانية في موازنة ​الهيئة العليا للاغاثة​ لتوزيعها على ​مزارعي الزيتون​ في قضاءي ​حاصبيا​ و​مرجعيون​، وذلك على أساس ما وعد به دولة رئيس الوزراء الشيخ ​سعد الحريري​، تدفع كدعم لكل صفيحة زيت مبلغ 75 الف ليرة لبنانية وذلك لكمية 200 ألف صفيحة".

وأوضح أنه "يستفيد من هذا الدعم ​مزارعو الزيتون​ حسب اللوائح التي صدرت عن لجنة التدقيق العليا المؤلفة من رؤساء البلديات ورؤساء ​التعاونيات​ الزراعية في القضاءين المذكورين".