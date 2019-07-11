الخليل: وزير المال وافق على حجز مستحقات مزارعي الزيتون في حاصبيا ومرجعيون

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، في بيان الى أن "وزير المال علي حسن خليل، وقع مشكورا الموافقة على حجز مبلغ 15 مليار ليرة لبنانية في موازنة الهيئة العليا للاغاثة لتوزيعها على مزارعي الزيتون في قضاءي حاصبيا ومرجعيون، وذلك على أساس ما وعد به دولة رئيس الوزراء الشيخ سعد الحريري، تدفع كدعم لكل صفيحة زيت مبلغ 75 الف ليرة لبنانية وذلك لكمية 200 ألف صفيحة".
وأوضح أنه "يستفيد من هذا الدعم مزارعو الزيتون حسب اللوائح التي صدرت عن لجنة التدقيق العليا المؤلفة من رؤساء البلديات ورؤساء التعاونيات الزراعية في القضاءين المذكورين".
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