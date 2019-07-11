بوتين: هناك مشروع لبناء مركز نووي في بوليفيا وهو فريد من نوعه

أكّد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "التعاون مع ​بوليفيا​ له طابع استراتيجي وحريصون على تعزيز التبادلات الاستثمارية والاقتصادية وأولوية ​الطاقة​"، مشيرًا إلى أن "هناك مشروعًا لبناء مركز نووي في بوليفيا وهو فريد من نوعه ويهدف إلى تعزيز الطاقة السلمية".

وشدد بوتين، خلال ​مؤتمر​ صحافي مع نظيره البوليفي ​ايفو موراليس​ في ​موسكو​، على أنه "يجب احترام سيادة الدول وفق القوانين الدولية ونرفض العقوبات الأحادية الجانب. فالتدخل الخارجي في ​فنزويلا​ أمر غير مقبول، والحوار بين ​الحكومة​ الفنزويلية والمعارضة برعاية النرويج يمكن أن يساهم في التوصل إلى حل يرضي جيمع الجهات".