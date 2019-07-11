أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "التعاون مع بوليفيا له طابع استراتيجي وحريصون على تعزيز التبادلات الاستثمارية والاقتصادية وأولوية الطاقة"، مشيرًا إلى أن "هناك مشروعًا لبناء مركز نووي في بوليفيا وهو فريد من نوعه ويهدف إلى تعزيز الطاقة السلمية".
وشدد بوتين، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البوليفي ايفو موراليس في موسكو، على أنه "يجب احترام سيادة الدول وفق القوانين الدولية ونرفض العقوبات الأحادية الجانب. فالتدخل الخارجي في فنزويلا أمر غير مقبول، والحوار بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة برعاية النرويج يمكن أن يساهم في التوصل إلى حل يرضي جيمع الجهات".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: هناك مشروع لبناء مركز نووي في بوليفيا وهو فريد من نوعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.