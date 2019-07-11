مسؤول كوري شمالي: حيازة سيول على "إف-35 أ" لن تبقى دون رد

أفاد متحدث باسم مركز الأبحاث السياسية بمعهد الدراسات الأميركية التابع لوزارة الشؤون الخارجية الكورية الشمالية بأن "​بيونغ يانغ​ لن تبقى دون رد إزاء حيازة ​كوريا الجنوبية​ مقاتلات "إف - 35 إيه" الأميركية، وأنها ستطور أسلحة خاصة لتدميرها"، مشيراً إلى "استلام جارتها الجنوبية في آذار الماضي مقاتلتين من طراز F-35A، وتخطيطها لاستلام طائرتنين آخرتين في تموز".

ولفت إلى أن "استحواذ كوريا الجنوبية على "F-35A" التي توصف أيضا بأنها "سلاح فتاك خفي" إنما "يستهدف تحقيق التفوق العسكري على الدول المجاورة، وفتح الباب لغزو ​كوريا الشمالية​ في أوقات الطوارئ"، مشيراً إلى أنه "ليس لدينا خيار سوى تطوير أسلحة خاصة لتدمير الأسلحة الفتاكة التي تم نشرها في الجنوب".