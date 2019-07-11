مسؤول كوري شمالي: حيازة سيول على "إف-35 أ" لن تبقى دون رد

أفاد متحدث باسم مركز الأبحاث السياسية بمعهد الدراسات الأميركية التابع لوزارة الشؤون الخارجية الكورية الشمالية بأن "بيونغ يانغ لن تبقى دون رد إزاء حيازة كوريا الجنوبية مقاتلات "إف - 35 إيه" الأميركية، وأنها ستطور أسلحة خاصة لتدميرها"، مشيراً إلى "استلام جارتها الجنوبية في آذار الماضي مقاتلتين من طراز F-35A، وتخطيطها لاستلام طائرتنين آخرتين في تموز".
ولفت إلى أن "استحواذ كوريا الجنوبية على "F-35A" التي توصف أيضا بأنها "سلاح فتاك خفي" إنما "يستهدف تحقيق التفوق العسكري على الدول المجاورة، وفتح الباب لغزو كوريا الشمالية في أوقات الطوارئ"، مشيراً إلى أنه "ليس لدينا خيار سوى تطوير أسلحة خاصة لتدمير الأسلحة الفتاكة التي تم نشرها في الجنوب".
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