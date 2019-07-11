إخماد حريق في مصفاة بجنوب العراق

لفت مسؤولان بمصفاة الشعيبة ​العراق​ية لوكالة "​رويترز​" إلى أن "​رجال الإطفاء​ أخمدوا حريقا محدودا في المصفاة، التي تعد من أكبر مصافي ​النفط​ في البلاد، خلال ثلاثين دقيقة من اندلاعه وإن العمليات لم تتأثر"، موضحين أن "الحريق نجم عن تسرب من أحد خطوط الأنابيب مما تسبب في تكون بركة صغيرة من النفط الخام المُهدر الذي اشتعل بفعل شرارة".

يذكر أن مصفاة الشعيبة الواقعة قرب مدينة ​البصرة​ بجنوب العراق تعالج أكثر من 200 ألف برميل يوميا من النفط. ويعتمد العراق بشكل خاص على الشعيبة، إحدى ثلاث مصاف رئيسية، بعد تعرض مصفاة بيجي إلى أضرار في الحرب ضد ​تنظيم داعش​.