الاناضول: مقتل 679 مسلحا منذ مطلع العام الحالي في تركيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "​السلطات التركية​ قتلت منذ بداية العام الحالي، 679 مسلحا منهم 64 قياديا كانوا مدرجين على قائمة الإرهابيين المطلوبين"، موضحةً أنه "من بين القياديين الإرهابيين الـ64 الذين تم قتلهم؛ علي بيلينغ المدرج على النشرة الحمراء لقوائم المطلوبين وذلك في عملية أمنية بولاية "بتليس" جنوب شرقي البلاد، وهو المسؤول عما يسمى بعمليات المنطقة الوسطى في زب "​العمال​ الكردستاني".

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