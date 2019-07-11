الرئيس البوليفي: نرفض استخدام القوّة ضد أي بلد والتدخل في شؤون الدول الأخرى

كشف الرئيس البوليفي ​ايفو موراليس​، خلال ​مؤتمر​ صحافي مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ في ​موسكو​، عن "أننا وقعنا مع ​روسيا​ على حزمة من الاتفاقات تتعلق بمختلف القطاعات وتعزز التعاون بين البلدين"، مشيرًا إلى "أننا نرفض استخدام القوّة ضد أي بلد والتدخل في شؤون الدول الأخرى".

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