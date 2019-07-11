كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI" أنّ "رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ يترأس اجتماعًا ماليًّا عند الساعة السادسة والنصف في ​السراي الحكومي​، لتنسيق الموقف بشأن ​الموازنة​ قبل جلسة مناقشتها في ​مجلس النواب​، في ظلّ عدم انعقاد مجلس الوزراء".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBCI: الحريري يترأس اجتماعا ماليا عند الـ6:30 لتنسيق الموقف بشأن الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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