ممثلة شهيرة تتهم مالك فندق بأغرب اغتصاب !

خلقت الممثلة الهندية الشهيرة، إيشا غوبتا، أخيرا، ضجة في الهند، وتصدرت عناوين الصحف، بعدما اتهمت مالك فندق شهير في العاصمة نيودلهي، بأغرب اغتصاب.

وقالت نجمة بولييود إن مالك الفندق اغتصبها بعينه، وفسرت ذلك بأنه كان يحدق فيها طوال الليل، عندما كانت في مطعم فندقه.

وغردت الممثلة الهندية، على حسابها في:”تويتر”: “إن الأمر لم يكن له علاقة بالإعجاب، وقد تمر به أي فتاة عادية. كيف يمكن للرجل أن يكون فوق القانون. كنت أتناول العشاء. وجاء بعد ذلك وجلس على طاولة مقابلة لنا. لماذا يظن الرجال أن الأمور تجري بهذا الشكل”.

وزادت غوبتا: “الرجل الذي يواصل التحديق بامرأة طوال الليل يجعلها غير مرتاحة، وهذا صحيح. لم يلمسني، ولم يقل لي أي شيء. نظر إلي لا كمعجب، ولا كممثلة معروفة، ولكن لأنني امرأة. في أي مكان نستطيع أن نكون بأمان؟. هل كوني امرأة لعنة!”.

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وواصلت الممثلة الهندية الحديث عن الموضوع نفسه في تغريدة أخرى، قالت فيها: “إذا كانت امرأة مثلي يمكنها الشعور بالتهديد، وعدم الأمان في الأماكن العامة، فكيف حال الفتيات العاديات. على الرغم من وجود حارسين معي، إلا أنني شعرت أنه تم اغتصابي. أيها الخنزير البري أنت حقير، وتستحق أن تتعفن في السجن”.

إيشا غوبتا لم يتوقف حديثها عن الواقعة عند هذا الحد، فأضافت تغريدة ثالثة قالت فيها: “الرجال من صنف الخنازير البرية هم السبب وراء عدم شعور النساء بالأمان. أنت تحاصرني بعينيك. نظراتك كانت كافية”.

غرابة التهمة، التي وجهتها إيشا غوبتا لمالك الفندق، جعلتها في مرمى الانتقادات، وكانت التعاليق في غالبها تسخر منها، أو تنتقدها، وقد كتب المخرج السينمائي ديبكا بهاردواج: “إيشا غوبتا معروفة بتعليقاتها، وصورها الجريئة، إنها تبحث عن الشهرة فقط”.