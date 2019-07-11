المغرب يتذيل ترتيب أكثر المنتخبات الممثلة بلاعبين تكونوا داخل الوطن..83% منهم تكونوا في أوروبا

حل المنتخب الوطني لكرة القدم في المركز الأخير، في إحصائية تتعلق بأكثر المنتخبات الإفريقية المشاركة في “كان” مصر 2019، توفرا على لاعبين تكونوا داخل أرض الوطن وليس خارجها.

وضمت لائحة الأسود الذين شاركوا في كأس الأمم الإفريقية، أربعة أسماء فقط تلقت تكوينها بالمغرب، وهي حارسي المرمى ياسين بونو، ورضا التكناوتي، ثم المهاجم يوسف النصيري، والظهير الأيسر كريم باعدي.

وبلغت نسبة اللاعبين المكونين داخل أرض الوطن 17 في المائة، مقابل 83 في المائة تم حظت بالتكوين في الدول الأوروبية، على غرار فرنسا بنسة 43 في المائة، وهولندا 26 بالمائة، ثم إسبانيا 9 في المائة، وبلجيكا بنسبة 4 في المائة.

وجاء المنتخب المصري في صدارة الترتيب، حيث أن اللاعبين الذي شاركوا مع “الفراعنة” في “الكان” تكونوا داخل التراب المصري بنسبة 100 في المائة، لتأتي بعدها كل من كينيا وتنزانيا بـ 96 في المائة.