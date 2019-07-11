في مرافعته، اليوم الخميس، خلال سادس جلسات محاكمة المتهمين في جريمة “شمهروش”، طالب عبد اللطيف وهبي، محامي الدولة في القضية، بإخراج الدولة من المحاكمة، وقول المحكمة بعدم الاختصاص.
وخلال مرافعته، رفض وهبي تحميل الدولة مسؤولية الجريمة، مشددا على أن كل الأجهزة المكونة للدولة، تقوم بواجبها باستمرار لحماية الأمن العام وصد خطر الإرهاب.
وتوجه وهبي للمحكمة بالقول “أرجوكم يجب أن نكون عادلين مع الدولة”، مشيرا إلى أن الجريمة دولية ولها امتداد دولي، والخطاب الذي يحمل الدولة المسؤولية يمكن أن يستغل من أعدائها.
وتساءل وهبي عن السند القانوني الذي تم اعتماده لتحميل الدولة مسؤولية الجريمة باستنكار، قائلا “هل كان هناك غياب للمساعدة أثناء الجريمة، هل كان هناك إشعار بالجريمة وقصرت فيه أجهزة الدولة”، مضيفا أنه في حال تحديد الخطأ الذي ارتكبته الدولة، فيجب التوجه نحو القضاء الإداري وليس الجنائي.
وعبر وهبي عن خوفه ليس من إدخال الدولة في الملف، ولكن بالدلالات التي تم إقحام الدولة بها، وكأنها مقصرة.
وشدد وهبي على أن الدين ليس هو مصدر الجريمة، ولكن الفهم السيء للدين هو مصدرها، مشيرا إلى أن تعليم القرآن لن يتوقف في المغرب لأنه بلد إسلامي.
كانت هذه تفاصيل خبر في آخر أطوار محاكمة “شمهروش”..وهبي يطالب بإخراج الدولة من القضية ويؤكد: الدين ليس مصدرا للجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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