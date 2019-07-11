فاجعة جديدة..انهيار أنابيب ماء يتسبب في مصرع 3 عمال وإصابة آخرين 

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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الخميس، بعد انهيار أنبوب خاص لنقل الماء “قادوس” على مستوى دوار الركيطة ضواحي بنجرير.
وأوضح مصدر “اليوم 24″، أن العمال كانوا في طور تركيب أنابيب ماء عملاقة، عندما انهار عليهم أنبوب كانوا بداخله، ما تسبب في مصرعهم على الفور، مشيرا إلى أن الحادث تسبب كذلك في إصابة عمال آخرين بجروح.
وأضاف المصدر ذاته، أن أغلب الضحايا هم شباب في الثلاثينيات من عمرهم، مشيرا إلى أنه تمت معاينة جثث الضحايا قبل نقلها إلى مستودع الأموات ببنجرير، في حين تم نقل المصابين لتلقي الإسعافات الضرورية.
هذا وعرف مكان الحادث، حالت استنفار قصوى لمختلف مصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية.
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