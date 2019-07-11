ربع نهائي “كان” 2019.. “نسور قرطاج” يبحثون عن أول انتصار وإنهاء مغامرة مدغشقر

تختتم، مساء اليوم الخميس، مباريات دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، بإجراء المباراة الأخيرة عن هذا الدور، التي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره الملغاشي مفاجأة هذه الدورة بامتياز.

ويسعى منتخب “نسور قرطاج” إلى تحقيق أول فوز لها في البطولة، وإنهاء مغامرة مدغشقر في “الكان”، الذي لن يكون لقمة سائغة أمام زملاء يوسف المساكني، في ظل مشواره الجيد، منذ بداية الكأس القارية.

فإذا كان منتخب تونس تأهل إلى الدور الثاني كأفضل ثالث في المجموعة الخامسة بعد تحقيقه ثلاثة تعادلات، قبل أن يعبر إلى ربع النهائي بركلات الترجيح على حساب غانا، فإن المنتخب الملغاشي أنهى الدور الأول متصدرا للمجموعة الثانية بانتصارين وتعادل، ليقضي على آمال الكونغو الديمقراطية في دور الثمن بضربات الجزاء.

وتمنح المواجهات السابقة بين المنتخبين، والبالغ عددها ثلاث، تفوقا طفيفا للمنتخب التونسي، الذي فاز بمباراتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2002 في كوريا، واليابان، بينما فاز منتخب مدغشقر بلقاء وحيد اندرج ضمن دورة الألعاب الإفريقية عام 1987.