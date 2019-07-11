في رسالة مؤثرة..أم الضحية الدنماركية للقاضي: تخيلوا لو فعل أحد مثل هذا بأبنائكم..أريد الإعدام لقاتلي ابنتي

وجهت أم الضحية الدنماركية في جريمة “شمهروش”، اليوم الخميس، رسالة مؤثرة لمحكمة الإرهاب بسلا، مطالبة فيها بالحكم على قاتلي ابنتها بالإعدام.

الرسالة التي تلاها دفاعها صباح اليوم الخميس، بمحكمة الإرهاب بسلا، قالت فيها أم لويزا، إن العالم كان سيكون أحس بدون منفذي هذه الجريمة البشعة.

ووجهت الأم المكلومة رسالة مؤثرة إلى القاضي الذي ينتظر أن يصدر حكمه في حق منفذي هذه الجريمة، قائلة له “تخيلوا لو فعل شخص مثل هذا بأبنائكم”.

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وتحدثت الأم في رسالتها للقضاء المغربي عن ابنتها القتيلة، حيث وصفتها بـ”الملكة، المرأة الرقيقة التي لم تؤذ أحدا وعاشت سعيدة”، قائلة إنها لم تعرف إلى اليوم المعاناة التي عانتها ابنتها قبل وفاتها، ولا تتذكر سوى آخر رسالة تلقتها منها جاء فيها “أمي احضري حالا لإنقاذي”.

وتقول الأم، إن حياتها تذمرت، منذ تلك اللحظة في أحد مساءات شهر دجنبر، حينما طرق باب بيتها شرطيان دنماركيان، ليخبراها بأن ابنتها قتلت في المغرب، لتصبح حياتها كلها حزن ودام لقماء.