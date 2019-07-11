“كاف” تعين طاقم تحكيم مباراة الجزائر أمام كوت ديفوار

أسندت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” مهمة قيادة مباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره الإيفواري، ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، للحكم الإثيوبي، باملاك تيسيما.

وعينت “كاف” كلا من الكونغولي، أولفيي سافاري، والسوداني، إبراهيم محمد، حكمين مساعدين للإثيوبي، تيسيما، بينما يتولى الجنوب إفريقي، فيكتور غوميز، مهمة حكم رابع للمباراة، التي تحتضنها أرضية ملعب السويس الجديد.

ويرغب المنتخب الجزائري بقيادة مدربه، جمال بلماضي، في مواصلة ظهوره الجيد، خلال نهائيات الكأس القارية، وإضافة كوت ديفوار إلى قائمة ضحاياه، وبالتالي بلوغ المربع الذهبي، بينما يحاول المنتخب الإيفواري هزم “الخضر”، والاستمرار في المنافسة.

يذكر أن الفائز من المنتخبين، سينازل في نصف النهائي منتخب نيجيريا، الذي تجاوز، أمس الأربعاء، في دور الربع، جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد.