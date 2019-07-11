الجزائر # كوت ديفوار.. لإعادة التكافؤ أو الهروب بعدد الانتصارات في “الكان”

يحتضن ملعب السويس الجديد، قمة مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، المقامة في الملاعب المصرية إلى غاية 19 يوليوز الجاري، والتي ستجمع بين منتخبي الجزائر وكوت ديفوار.

والتقى المنتخبان في 7 مناسبات سابقة خلال الكأس القارية، فازت “فيلة” ساحل العاج بثلاث مباريات، مقابل فوزين لثعالب الصحراء، وانتهت مباراتين بلا غالب ولا مغلوب.

ويسعى “الخضر” إلى تحقيق فوزهم الثالث على المنتخب الإيفواري في كأس أمم إفريقيا، من أجل إعادة التكافؤ بين المنتخبين من حيث عدد انتصار كل منهما على الآخر، من جهته يبحث منتخب كوت ديفوار عن هزم الجزائر للمرة الرابعة في “الكان”، للهروب بعدد الانتصارات عن منافسه.

يذكر أن الجزائر تأهل إلى هذا الدور بعد إزاحته في ثمن النهائي منتخب غينيا، حين دك شباكه بثلاثية نظيفة، بينما تلعب “الفيلة” هذا اللقاء بفوزها الصغير على مالي في الدور الماضي بهدف دون رد.