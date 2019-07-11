تسريب: مواصفات وصور Galaxy Note 10

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشر الموقع الألماني "وين فيوتشر"، وهو موقع موثوق غالبًا في أخبار التكنولوجيا الحقيقية، صورًا مسربة تكشف عن تصاميم هاتفي "غالاكسي نوت 10" و"غالاكسي نوت 10 بلس".

وعلى كل حال الصور الرسمية المنشورة تؤكد التسريبات السابقة من ناحية التصميم الأمامي وتقليل الحواف بالإضافة إلى وجود كاميرا السيلفي على شكل ثقب في منتصف الشاشة.

أيضاً تظهر الصور وجود 4 كاميرات في نسخة البلس مع شاشة أكبر وبالتأكيد بطارية أكبر بالإضافة إلى تأكيد لونين هي الأسود واللون الأزرق المتدرج بعدة ألوان جميلة من الخلف.

بحسب تسريبات سابقة سامسونج سوف تزيل منفذ سماعة الصوت (3.5mm) وأيضاً سوف تلغي سماعة المكالمات ليتم بث الصوت من خلال الشاشة أيضاً ستقدم سامسونج شحن سريع بقوة 40 واط وشحن لاسلكي بقوة 20 واط.

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تظهر الصور أيضاً ان سامسونج أخيراً قررت التنازل عن زر بيكسبي حيث تظهر الأزرار الموجودة على اليسار هذه المرة وجود أزرار رفع وخفض الصوت وطبعاً زر الباور لتشغيل الجهاز.

إذاً في حال كنت من محبين هذه السلسة فقد تعرفت على بعض التفاصيل التي ربما ستجعلك متشوقاً أكثر لحدث سامسونج الذي سيقام يوم 7 اغسطس القادم للكشف عن سلسلة "غالاكسي نوت 10".