العليا ترد الالتماس على نتائج الانتخابات في ساجور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ردت المحكمة العليا صباح اليوم، الخميس، الالتماس على نتائج الانتخابات لرئاسة مجلس ساجور المحلي. وألزمت العليا مقدّم الالتماس بدفع مبلغ قدره 10 آلاف شيكل للجنة الانتخابات و30 ألف شيكل للمدعى عليه رئيس المجلس المحلي، جبر حمود.

وكانت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في حيفا قد ردت طلب فحص وفرز الأصوات لانتخابات رئاسة مجلس ساجور المحلي الذي تقدم به المنافس على الرئاسة، حاتم غانم، ما دفع الأخير لتقديم التماس للعليا.

وصرح مكتب المحامي عماد دكور في حينه أن "المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في حيفا أصدرت بتاريخ 19.11.2018 قرارها برفض طلب المرشح للرئاسة، حاتم غانم، حيث أنه طلب فحص أوراق التصويت التي كانت لصالح جبر حمود والمكتوبة بخط اليد بقلم رصاص وأوراق التصويت لنفس المرشح، لكن غير المتشابهة. ويذكر أن حمود فاز بالرئاسة بفارق 10 أصوات فقط".

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وأضاف أن "المحامي غولدهامر كان قد تقدم بالتماس للمحكمة المركزية للشؤون الإدارية في حيفا، طلب فيه، باسم موكله، حاتم غانم، فرز وتصوير 12 ورقة تصويت للرئاسة كتبت لصالح جبر حمود بقلم رصاص بادعاء أن هذه الأصوات تعتبر لاغية، كما طلب عد الأصوات التي كانت لصالح جبر حمود بادعاء أن كل ظرف تصويت يحتوي على ورقتين أو ثلاثة لصالح جبر حمود وهي غير متشابهة، تعتبر لاغية".

وأشار إلى أن "القاضي برلينير قَبِلَ كل ادعاءات المحاميين عماد وجلال دكور بأنه لا يوجد أساس قانوني للادعاءات بأن كل ورقة تصويت كتبت بقلم رصاص تعتبر لاغية، وقرر القاضي رفض ادعاء الملتمس وقرر أنه مسموح وجود أوراق تصويت غير متشابهة للمرشح في نفس ظرف التصويت بشرط أن لا يتجاوز عددها 3 أوراق تصويت لنفس المرشح. ومن الجدير بالذكر أن القاضي رفض ادعاءات الملتمس بالرغم من أن الفارق هو صغير جدا ولا يتجاوز 10 أصوات".