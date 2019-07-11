قيادة ريال مدريد من بيل إلى هازارد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريراً يستعرض التغييرات الجذرية التي ستحدث في ريال مدريد خلال الموسم القادم، أهمها تغيير مركز القيادة من النجم الويلزي غاريث بيل إلى النجم البلجيكي إيدين هازارد.

ولا تقصد الصحيفة بقائد الفريق من يرتدي شارة القيادة ألا وهو سيرجيو راموس، وإنما اللاعب الذي ينتظر منه الجميع صناعة الفارق في المباريات، وحمل الفريق على أكتافه، تماماً كما كان يفعل كريستيانو رونالدو.

وبعد رحيل صاروخ الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، أصبح الجميع يربط غاريث بيل بالقيادة كونه النجم الأبرز في خط الهجوم، لكن اللاعب خيب الآمال بشكل كبير، حيث قدم مستوى متواضع جداً، وتعرض للكثير من الإصابات كعادته، ومن تقمص شخصية البطل في معظم الأوقات كان كريم بنزيما.

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وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الفريق لن يعاني من نقطة غياب القائد في الخط الأمامي بعد التعاقد مع هازارد، فهو من سيتولى هذه المهمة الموسم القادم، وسيجعل وضع غاريث بيل أكثر صعوبة في النادي.

ومن الواضح أن زين الدين زيدان لا يريد استمرار غاريث بيل في الفريق، لكن اللاعب مصمم على الالتزام بعقده، وظهر في التدريبات بشكل طبيعي يوم أمس الأربعاء وكان يتحدث مع هازارد وسيرجيو راموس معظم الوقت، ويبدو أنه يشعر بالسعادة، مما يعني أنه يتوجب على ريال مدريد أن يجلب مشتري له ويحاول إقناعه بالرحيل.