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تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة عالمية لقراء القرآن الكريم

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ قليل، عن اطلاق مسابقة عالمية لقراء القرآن الكريم، ورافعي الأذان.

ونشر "تركي" فيديو قصير لتلاوت من القرأن الكريم، معلقا عليه قائلا: "تعرف أحد إذا سمعته يتلو القرآن أو يرفع الأذان تشعر بالسعادة والسلام؟.. نبحث عنهم في العالم ورصدنا لهم ١٢ مليون ريال".


مضيفا: "إذا تعرف أحد منهم وصِّل له الخبر، وإذا أنت واحد منهم سجل الآن مقطع صوتي وارفعه على موقع https://quranathanawards.com".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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