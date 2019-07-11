شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة عالمية لقراء القرآن الكريم والان مع التفاصيل
ونشر "تركي" فيديو قصير لتلاوت من القرأن الكريم، معلقا عليه قائلا: "تعرف أحد إذا سمعته يتلو القرآن أو يرفع الأذان تشعر بالسعادة والسلام؟.. نبحث عنهم في العالم ورصدنا لهم ١٢ مليون ريال".
مضيفا: "إذا تعرف أحد منهم وصِّل له الخبر، وإذا أنت واحد منهم سجل الآن مقطع صوتي وارفعه على موقع https://quranathanawards.com".
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