سنوات متتالية من خيبات الامل والسير بخطى متعثرة نحو تقديم الخدمات للمواطنين... وآخر تلك الخطوات جملة مطالبات تتضمن تحويل قضاء الزبير الى محافظة، وتحويل ناحية سفوان الى قضاء، ومنطقة خور الزبير الى ناحية. فيما تصف حكومة البصرة تلك المطالبات بالصراع على الثروة والنفوذ.
اما منطقة خور الزبير التي طالبت بتحويلها الى ناحية، فهي رغم اهميتها الجغرافية ليست أفضل حالاً من ناحية سفوان التي طالبت هي الاخرى بتحويلها الى قضاء.
فكلا المنطقتان تفتقران لوجود مراكز صحية ومدارس. فطلبتها يؤدون الامتحان في مركز المحافظة الذي يبعد قرابة ستون كيلومتر عنها.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مطالبات لتحويل بعض الأقضية إلى محافظات ومناطق إلى نواحٍ... فهل تتحقق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.