بالفيديو: مطالبات لتحويل بعض الأقضية إلى محافظات ومناطق إلى نواحٍ... فهل تتحقق؟

وترتكز في قضاء الزبير غالبية الحقول النفطية، ما يستبعد امكانية الموافقة على طلب حكومته بتحويله الى محافظة.

اما منطقة خور الزبير التي طالبت بتحويلها الى ناحية، فهي رغم اهميتها الجغرافية ليست أفضل حالاً من ناحية سفوان التي طالبت هي الاخرى بتحويلها الى قضاء.



فكلا المنطقتان تفتقران لوجود مراكز صحية ومدارس. فطلبتها يؤدون الامتحان في مركز المحافظة الذي يبعد قرابة ستون كيلومتر عنها.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.