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بالفيديو... 'قردة متوحشة' تهاجم رجلاً وتبطحه ارضاً

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نشرت وسائل الإعلام فيديو غريبا يصور هجوما عنيفا لقطيع من القردة على رجل ركن دراجته النارية بالقرب من بيته.
وذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، أن الحادث وقع في مدينة ورينداوان بولاية أوتر براديش الهندية، وصورته كاميرات المراقبة العامة.


وتظهر لقطات الفيديو، من زاويتين، وصول نيكونج غويال، إلى حارته على متن دراجته النارية، ونزوله منها وركنها بالقرب من بيته. ولدى محاولة الرجل الدخول إلى بيته تهاجمه مجموعة كبيرة من القردة وتطرحه أرضا، فينهض هاربا منها فيما تواصل مطاردتها له.

وتبين المشاهد اللاحقة، خروج الجيران على الضوضاء في الحارة ومحاولتهم مساعدة الرجل بإبعاد الحيوانات الشرسة عنه. وبعد أن تمكن غويال من الإفلات منها، توجه إلى المستشفى وتلقى حقنا مضادة لداء الكلب.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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