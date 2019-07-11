البرلمان يؤجل التصويت على التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات

أفاد مصدر نيابي، الخميس، بأن البرلمان أجل التصويت على التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨". يذكر أن مجلس النواب عقد، ظهر اليوم الخميس، جلسته الثانية والثلاثين من الفصل التشريعي الثاني برئاسة الحلبوسي.



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