البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

أفاد مصدر نيابي، الخميس، بأن مجلس النواب عقد جلسته الثانية والثلاثين برئاسة الحلبوسي.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، والتصويت على مشروع قانون حقوق "شهداء جريمة القاعدة الجوية"، والتصويت على التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن.
كما من المقرر أن تشهد الجلسة استضافة وزيري النفط والمالية ورئيس ديوان الرقابة المالية وممثل رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تطبيق قانون الموازنة لعام 2019، بالإضافة إلى القراءة الثانية لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.
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