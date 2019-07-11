العدسات اللاصقة تصيب شاباً بالعمى! (صور)

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن نيك هامفيز، البالغ من العمر 29 عاما، لاحظ خدشا في عينه مطلع عام 2018، فقرر اللجوء إلى طبيب مختص.

واكتشف طبيب العيون أن قرنية العين اليمنى للشاب مصابة بالتهاب القرنية الشوكميبي (Acanthamoeba keratitis)، الذي يصيب العين من خلال جرح صغير بسبب العدسات اللاصقة عندما تكون على تماس مع الماء.



واستخدم هامفيز قطرات العين، التي من المفترض أن تدمر البكتيريا، وأحس بذلك أثناء قيادته سيارته ولم تستعد عينه البصر حتى الآن.

وخضع الشاب لعدة عمليات، لم تؤد لنتيجة إيجابية، لذلك لم يستبعد الأطباء عملية استئصال عينه وهو الآن بانتظار زراعة قرنية بدل التي دمرتها العدوى.