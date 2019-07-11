عبد المهدي وصالح يؤكدان على ضرورة تنفيذ البرنامج الحكومي

اكد رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي، على ضرورة تنفيذ البرنامج الحكومي.

وقال مكتب صالح في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

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واضاف انه "تم خلال اللقاء بحث تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في البلاد، والتأكيد على ضرورة العمل الجاد لتنفيذ البرنامج الحكومي، وتقديم الخدمات للمواطنين".

وتابع انه "جرى مناقشة علاقات العراق الخارجية والتأكيد على انتهاج سياسة الابتعاد عن المحاور بما يحقق المصالح الوطني العليا، واعتماد الحوار لحل الأزمات وتخفيف حدة التوتر في المنطقة".