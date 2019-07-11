انتخب مسرور بارزاني رئيساً للحكومة بـ 88 صوتاً. واختير قوباد طالباني نائباً لرئيس الحكومة بـ73 صوتاً. أما شورش إسماعيل عبدالله فجاء وزيراً لشؤون البيشمركة بـ73 صوتاً. وفرست أحمد عبدالله وزيراً للعدل بـ84 صوتاً.



ريبر أحمد خالد وزيراً للداخلية بـ76 صوتاً. ريبر أحمد خالد وزيراً للداخلية بـ76 صوتاً. آوات جناب نوري صالح وزيراً للمالية والاقتصاد بـ81 صوتاً. سامان حسين محمد البرزنجي وزيراً للصحة بـ81 صوتاً. آلان حمة سعيد صالح محمد وزيراً للتربية بـ85 صوتاً. دانا عبدالكريم حمة صالح عبدالرحمن وزيراً للإعمار والإسكان بـ80 صوتاً. ساسان عثمان عوني حبيب وزيراً للبلديات والسياحة بـ85 صوتاً. آرام محمد قادر أمين وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بـ76 صوتاً.



دارا رشيد محمود وزيراً للتخطيط بـ75 صوتاً. دارا رشيد محمود وزيراً للتخطيط بـ75 صوتاً. كويستان محمد عبدالله معروف وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية بـ74 صوتاً. محمد سعيد علي وزيراً للثقافة والشباب بـ75 صوتاً. Advertisements عبدالله محمود محمد سان أحمد وزيراً لشؤون الشهداء والمؤنفلين بـ85 صوتاً. بيكرد دلشاد شكرالله طالباني وزيرة للزراعة والموارد المائية بـ83 صوتاً. كمال مسلم سعيد قرني وزيراً للتجارة والصناعة بـ 85 صوتاً. آنو جوهر عبدالمسيح عبدوكا وزيراً للنقل والمواصلات بـ80 صوتاً. بشتيوان صادق عبدالله وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية بـ77 صوتاً. كمال محمد صالح خليل وزيراً للكهرباء بـ85 صوتاً. خالد سلام سعيد الشواني وزيراً للإقليم بـ68 صوتاً. آيدن معروف سليم وزيراً للإقليم بـ78 صوتاً. فالا فريد إبراهيم وزيرة للإقليم بـ83 صوتا. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تعرف إلى تشكيلة حكومة مسرور بارزاني بعد نيلها ثقة برلمان كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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