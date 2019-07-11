تهديد كوري شمالي بإسقاط "إف-35" الأمريكية

الطائرة الحربية الأمريكية إف-35 (أ.ف.ب)

حذرت كوريا الشمالية، الخميس، من نشر جارتها الجنوبية لطائرات مقاتلة أمريكية شبحية من طراز إف-35، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستشكل أمرا "بالغ الخطورة" سيدفعها إلى استخدام "أسلحة خاصة" لإسقاطها.

وتسلمت سيؤول في مارس/آذار الماضي طائرتي إف-35 إيه وهي من أكثر الطائرات المقاتلة تطورا في العالم، في إطار عقد بقيمة 7 مليارات دولار موقع في 2014، حيث تريد كوريا الجنوبية أن تنشر 40 طائرة من هذا النوع بحلول نهاية 2021.

وجاء في بيان مسؤول في معهد الدراسات الأمريكية لدى وزارة الخارجية الكورية الشمالية نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن السلطات الكورية الجنوبية "تعرف تماما أن وصول هذه الطائرات يشكل عملا بالغ الخطورة سيؤدي إلى رد فعل من بلادنا".

وتستخدم كوريا الشمالية أحيانا قناة هذا المعهد المتخصص في الشؤون الأمريكية للتعبير عن موقفها بشكل غير مباشر.

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وأضاف البيان: "لن يكون أمامنا من خيار سوى تطوير واختبار أسلحة خاصة بغرض التدمير التام للأسلحة القتالية" لكوريا الجنوبية.

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية أن طائرتي إف 35 إيه أخريين ستصلان إلى كوريا الجنوبية منتصف يوليو/تموز.

وتعد طائرات "إف-35" التي بدأ العمل عليها بداية تسعينيات القرن الماضي أغلى منظومة عسكرية في التاريخ الأمريكي؛ إذ تقدر تكلفة المشروع بنحو 400 مليار دولار مع هدف تصنيع 2500 طائرة في العقود المقبلة، وإذا حسبت تكلفة خدمة وصيانة الطائرات على امتداد عمرها حتى 2070 فيتوقع أن تصل تكلفة البرنامج الإجمالية إلى 1,5 ترليون دولار.

ويثني مؤيدو البرنامج على الطائرات؛ لأنها مزودة بتكنولوجيا خفية تجعل أجهزة الرادار عاجزة عن رصدها، وتفوق سرعتها سرعة الصوت، وتوفر قدرات الدعم الجوي اللصيق، وتتميز برشاقة في التحليق، وأجهزة استشعار كثيفة تزود الطيارين بقدر لا مثيل له من المعلومات.



