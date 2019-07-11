تحذير روسي من تزايد خطر المواجهة المباشرة بهرمز

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، من خطورة الأوضاع في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، ومن أن خطر المواجهة المباشرة يزداد في هذه المنطقة.

وقال ريابكوف للصحفيين، الخميس: "إن الوضع هناك يثير القلق للغاية.. نعتقد أن خطر المواجهة المباشرة في حقيقة الأمر ازداد في الآونة الأخيرة لحد أن التنبؤ بكيفية تطور الأحدث أصبح يزداد صعوبة".

التحذير الروسي يأتي بعد ساعات على محاولة 3 زوارق إيرانية اعتراض سبيل ناقلة (بريتيش هيريتدج) البريطانية في مضيق هرمز، قبل أن تنسحب بعد تحذيرات وتدخل فرقاطة بريطانية.

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وأكد الدبلوماسي الروسي، في تصريحاته التي أوردتها وسائل إعلام روسية، أن موسكو تدعو طهران بانتظام للامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي.





ودأبت طهران وأذرعها الإرهابية المنتشرة في المنطقة على استهداف السفن التجارية ولا سيما ناقلات النفط، وقد تكرر ذلك في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، قد أكد، في تصريحات صحفية، الشهر الماضي، أن بلاده "شبه متأكدة" من أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما، وتعرضت للهجوم على بُعد نحو 45 كم (25 ميلا) قبالة الساحل الإيراني.



كما وجهت واشنطن أصابع الاتهام لإيران في حادث خليج عمان الذي يعد الحادث الثاني في غضون شهر بعد تعرض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في 12 مايو/أيار الماضي.