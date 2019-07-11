مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي شرقي غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل فلسطيني، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في بيان مقتضب، وفاة محمود أحمد صبري الأدهم (28 عاما) بعد ساعات من إصابته برصاص إسرائيلي، شرقي بيت حانون.

وذكرت حركة حماس، في بيان، أن الأدهم أحد أفرادها، وأنها تجري فحصا وتقييما لهذه الحادثة، وتؤكد أنها "لن تمر مرور الكرام".

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وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت النار في الساعات الأولى من الصباح تجاه إحدى النقاط التابعة للفصائل الفلسطينية شرقي رفح جنوب قطاع غزة، دون إصابات.

وتشهد المنطقة الحدودية عمليات توغل وإطلاق نار إسرائيلي بين الحين والآخر.

ومنذ 30 مارس 2018 استشهد 318 فلسطينيا منهم 207 قتلوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.