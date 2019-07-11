الحرس الثوري الايراني: واشنطن ولندن "ستندمان" على احتجاز ناقلة النفط قرب جبل طارق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ناقلة نفط الايرانية حذر الحرس الثوري الايراني الخميس من أن الولايات المتحدة وبريطانيا "ستندمان بشدة" على احتجاز ناقلة نفط قرب جبل طارق كما أوردت وكالة الانباء الايرانية فارس. وقال الاميرال علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري "لو ان العدو قام بادنى تقييم، لما كان تصرف على هذا النحو" في اشارة الى احتجاز شرطة جبل طارق الاسبوع الماضي بمساعدة من البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط ايرانية.

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