خلال 24 ساعة.. تنفيذ 14 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، لتحقيق الانضباط للشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (27 قطع سلاح ناري، 35 قضية اتجار بالمواد المخدرة، 7 قطع سلاح أبيض، 110 قضية تموينية، 862 مخالفة مرافق، 3400 مخالفة مرورية، تنفيذ 14 ألف حكم قضائي متنوع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.