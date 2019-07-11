محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
حذر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سائقي سيارات السرفيس العاملة في نطاق المحافظة من رفض قبول ركاب أو تغيير خط السير المعتمد من قبل المحافظة أو تجزئة المسافة وخطوط السير أو تحصيل أجرة أعلى من التعريفات المحددة، مؤكدا أن الحملات تتم يوميًا على جميع المواقف بالأحياء والمراكز والمدن لضبط المخالفين.
وأضاف راشد، في بيان، أنه يجرى إيقاف سيارات السرفيس وسؤال المواطنين عن الأجرة وحال ثبوت المخالفة يكون التعامل الرادع مع السائق.
وأكد المحافظ توجيه جهاز السرفيس بإيقاف ترخيص السيارات غير الملتزمة لمده شهر كإجراء أولي، مشددًا على ضرورة سحب تراخيص السائقين غير الملتزمين وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأوضح المحافظ إعلان التعريفات الجديدة أمام المواطنين على نطاق واسع وجرى تم الانتهاء من وضع لافتات (استيكر) على سيارات السرفيس مدون عليها التعريفة المحددة لكل خط سير وأرقام الشكاوى إضافة إلى تعليق لافتات بالمواقف الرسمية داخل المحافظة والبالغ عددها 35 موقفا مدون عليها تعريفات الركوب لكل خطوط السير ورقم الشكاوى لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات من السائقين أو عدم التزامهم بالتعريفات المحددة.
وأعلنت المحافظة استقبال شكاوى أو بلاغات المواطنين من خلال الخطوط الساخنة وتضم الأرقام "15333، 16528" خط ساخن مجلس الوزراء و"19285" خط ساخن الإدارة العامة لمرور الجيزة و"35869193" المحافظة و114 خط ساخن المحافظة .
كانت هذه تفاصيل خبر الجيزة تكشف عن إجراءات رادعة لمخالفات سيارات السرفيس للتعريفة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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