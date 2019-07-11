مباحث القاهرة تكشف ملابسات سرقة 120 ألف جنيه من شقة مُسن بقصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت مباحث القاهرة في كشف ملابسات سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل مسكن مُسن وضبط مرتكب الواقعة بمنطقة قصر النيل.
كان قد تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، من شخص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره 119 ألف جنيه، مشغولات ذهبية- طقم فضة - 3 ساعات يد ماركات مختلفة من داخل الشقة سكن والده "يقيم بشقة أخرى بذات العقار".
تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، حاصل على دبلوم صناعي، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، والذي يعمل على رعاية والد المبلغ، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقر بأنه نظراً لتردده على الشقة محل الواقعة لرعاية والد المبلغ خطط لسرقته، وفي سبيل ذلك قام بالاستيلاء على المسروقات على فترات متباعدة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.
وأضاف المتهم في اعترافاته بقيامه بإيداع المبلغ المالي المستولى عليه بحسابه الشخصي بأحد البنوك، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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