"أميرة هانم متوصية".. نص اعترافات مختل انتحل صفة طبيب لعلاج المرضى 8 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أثارت واقعة ضبط شاب لاتهامه بانتحال صفة طبيب في محافظة كفر الشيخ، وممارسة المهنة لمدة تقارب الـ8 سنوات حالة من الجدل، وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وينشر "الخليج 365" أقوال المتهم في القضية، والتي شهدت مجموعة من المفاجآت منها تبادل الاتهامات بين المتهم ومدير إدارة العلاج الحر وادعاء المتهم بأنه حاصل على شهادات جامعية كما انه ادعى العمل في مستشفيات جامعة المنصورة والإسكندرية.

وأدلى "ح.م"، بأقواله أمام عاطف جبريل، وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، وبأمانة سر يوسف أبوزيد، سكرتير التحقيق، لبدء التحقيقات معه عما هو منسوب إليه بانتحاله صفة طبيب ومزاولة المهنة بدون تصريح، وفتح منشأة طبية بدون ترخيص.

وخلال التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار أحمد شفيق، رئيس النيابة، والمستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، طرح وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، سؤالا على المتهم يتعلق بما هو منسوب إليه، فأنكر تمامًا.

المتهم: 30 سنة، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة وطبيب مخ وأعصاب، ومقيم بقرية أبو طبل مركز كفر الشيخ.

وكيل النيابة: ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي تحديدًا؟

المتهم: طبيب بشري وممارس عام.

وكيل النيابة: منذ متى وأنت تمارس مهام عملك كطبيب بشري؟

المتهم: أنا خريج نوفمبر 2011.

وكيل النيابة: ما هو المؤهل الدراسي الحاصل عليه ومن أي الجامعات حصلت عليه؟

المتهم: حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب المنصورة.

وكيل النيابة: وما هي سنة التخرج تحديدًا؟

المتهم: أنا خريج عام 2011 دور نوفمبر.

وكيل النيابة: وفي أي المستشفيات الحكومية قمت بقضاء فترة الامتياز الخاصة بك؟

المتهم: بمستشفى الجامعة بالمنصورة قسمي 29 و30.

وكيل النيابة: ما هي الفترة الزمنية التي قمت بقضائها بتلك المستشفى تحديدًا؟

المتهم: تحديدًا عام 2012 حتى بداية عام 2013.

وكيل النيابة: ما هي المستشفيات الأخرى التي عملت بها؟

المتهم: في مستشفى القصر العيني من عام 2013 حتى عام 2014 وانتقلت بالمدينة الطبية الإسكندرية الخاصة ومقر المعادي بالمعادي وفتحت عيادة هنا في كفر الشيخ.

وكيل النيابة: هل معك ترخيص بفتح تلك العيادة الطبية؟

المتهم: لا

وكيل النيابة: هل معك أية مستندات تدل على صحة أقوالك؟

المتهم: أنا معايا مستخرج رسمي من كلية الطب البشري بوزارة الصحة ومقيد برقم 244283 بتاريخ 1 / 3 / 2013.

وأثناء التحقيق دون وكيل نيابة كفر الشيخ، في أوراق تحقيقات القضية ما قدمه المتهم وهو عبارة عن مستخرج رسمي من كلية طب البشري بالإدارة العامة للتراخيص تحت رقم 24427، وتبين أنها محررة في 22 / 1 / 2019، كما قدم المتهم صورة ضوئية مقدمة من إدارة العلاج الحر.

ودون وكيل النيابة ملاحظة في أوراق التحقيقات خلال التحقيقات مع المتهم تتضمن وجود اختلاف بالصورتين المقدمة له حيث هناك صورة يتطابق عليها البيانات والصورة الشخصية المرفقة المستخرج بمعرفة إدارة العلاج الحر لشخص أصلع الشعر، فيما جرى استكمال التحقيقات مع المتهم.

وكيل النيابة: هل المستخرج المقدم الآن خاص بك؟

المتهم: نعم.

وكيل النيابة: ما قولك فيما هو ثابت بملاحظة النيابة العامة من اختلاف الصورة الشخصية المرفقة والمستخرج المقدم منك والمقدم من إدارة العلاج الحر؟

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المتهم: الصورتين بتوعي أنا بس الصورة كانت قديمة.

وكيل النيابة: وأين قمت باستخراج ذلك المستخرج تحديدًا؟

المتهم: في نقابة أطباء المنصورة الكائنة بشارع عبد السلام عارف.

وكيل النيابة: أين شهادات التخرج الخاصة بك تحديدًا؟

المتهم: ورقي موجود بس معرفش هو فين وهطلع غيره.

وكيل النيابة: ما قولك فيما شهدت به أميرة هانم عبد السلام فهمي مدير إدارة العلاج الحر بكفر الشيخ من قيامك بفتح عيادة بدون تصريح؟

المتهم: أنا دكتور ولا أزال أنهي تراخيص العيادة والدكتورة أميرة فيه حد دكتور مخ وأعصاب موصيها عليا وعلشان كده بتعملي محاضر.

وكيل النيابة: وما قولك فيما تقدمت به سالفة الذكر بصور ضوئية للمستندات "أطلعناه عليها"؟

المتهم: المستندات دي متخصنيش وكلامها تبلي ومعرفش حاجة عنها.

وكيل النيابة: ما قولك فيما ورد إلينا من استعلامات من عدم وجود أية تراخيص بعيادتك الخاصة وعدم قيدك بأي بيانات فرعية سوى من يدعى "ح.م.ع.أ"، بنقابة الدقهلية؟

المتهم: أنا نفس الشخص "ح.م.ع.أ"، وده رقم قيدي.

وكيل النيابة: هل معك أية مستندات كشهادة ميلاد أو ما شابه ذلك مثبت بها "ح.م.ع.أ"؟

المتهم:ممعييش حاجة دلوقتي وبطاقة والدي بس مثبت فيها اسم "أحمد".

وكيل النيابة: ما هو عنوانك الذي كنت تقيم بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حال قيدك بنقابة أطباء الدقهلية؟

المتهم: كنت مقيم ببرج الشيماء بالدور الرابع بالقرب من شارع عبد السلام عارف بالمنصورة.

وكيل النيابة: هل لديك أية سوابق؟

المتهم: لا

وكيل النيابة: ما قولك فيما قررته أميرة هانم عبد السلام فهمي بتحقيقات النيابة العامة من أنه سبق تحرير محضر ضدك رقم 8228 لسنة 2018 جنح قسم أول كفر الشيخ؟

المتهم: المحضر ده كان للعيادة لأنها بدون ترخيص ومكنتش أعرف حاجة عنه.

وكيل النيابة: أنت متهم بمزاولة مهنة الطب دون أن تكون مقيدًا بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء البشريين بوزارة الصحة والسكان.

المتهم: أنا قدمت ما يفيد أنني مسجل رقم 244283 في 14 / 3 / 2013، بالنقابة الفرعية بالدقهلية.

وكيل النيابة: أنت متهم وأنت غير مرخص لك بمزاولة مهنة الطب واستعمال لوحات ولافتات من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بكونك يحق لك مزاولة مهنة الطب بأن قمت بفتح عيادة طبية وتعليق لافتات دالة على ذلك؟

المتهم: أنا ما أزال أسعى في ترخيص وأنا طبيب ومصرح لي بذلك.

وكيل النيابة: أنت متهم بانتحال لنفسك لقب طبيب؟

المتهم: أنا فعلا طبيب.

وكيل النيابة: هل لديك أقوال أخرى؟

المتهم: لا.

وقررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، إيداع المتهم دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يومًا، لبيان مدى إدراكه واختياره للجريمة، وإعداد تقرير بذلك للمحكمة.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا.