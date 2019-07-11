عاجل / اغلاق البرلمان النيجيري بعد اطلاق نار

قالت وكالة رويترز في خبر عاجل الان انه تم اغلاق البرلمان النيجيري بعد اطلاق نار خارجه . و لا تعرف الى حد الان مصادر النيران فيما يعتقد انه قد يكون عملية ارهابية

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