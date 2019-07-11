الخارجية الروسية: إجلاء 33 طفلًا روسيًا من العراق إلى بلادهم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إجلاء 33 طفلًا من مواطني روسيا دخلوا الأراضي العراقية سابقًا بشكل غير شرعي مع أمهاتهم المدانات بتهمة التورط بالأعمال الإرهابية وتجري محاكمتهن حتى اليوم.
وأوضحت الوزارة في بيان أوردته اليوم الخميس قناة (روسيا اليوم) -
وأشارت إلى أنها تمكنت حتى اليوم من إعادة 90 طفلًا روسيا من العراق إلى الوطن، منوهة بأنها تقيّم بشكل عالٍ مستوى التفاهم والتعاون مع ممثلي السلطات العراقية ، حيث أن شكل التعاون المتفق عليه يسمح لروسيا بحل مجموعة واسعة من المهام المتعلقة بإعادة الأطفال الروس إلى بلادهم .
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