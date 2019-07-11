وفاة 6 سائحين وإصابة العشرات في عواصف عنيفة باليابان

تسببت رياح قوية هبت في منطقة هاليديكي بالقرب من مدينة سالونيك باليابان مساء أمس الأربعاء في أصابة العشرات، وفاة 6 سائحين كان من بينهم طفلين.
وصورت لقطات تليفزيونية السيارات المقلوبة والأشجار الساقطة والأسطح الممزقةوالإنهيارات الطينية، وبحسب شهود العيان أن العاصفة استمرت 20 دقيقة.
وصرح تشارلامبوس، رئيس الحماية المدنية فى شمال اليونان أن هذه الظاهرة غير مسبوقة.
كما أعلن المسؤولون حالة الطوارئ وأنها لم تنتهي بعد، حيث كان من ضمن الإصابات أن العاصفة إخترقت عائلة تشيكية مما أدى إلى وفاةزوجين مسنين وإصابة إبنهما وحفيدهما.
وأعلنت الشرطة عن وفاةرجلًا روسيًا
كما أعرب وزير حماية المواطن الذى يشرف على العمليات فى المنطقة عن حزنه نيابة عن الجميع قائلا: إننا نحزن لفقد هذه النفوس،نحن متضامنون مع أقاربهم ومع الأشخاص الذين فقدوا عائلتهم.
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