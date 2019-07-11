الأركان الروسية: واشنطن ترفض التفاوض مع موسكو وبكين حول منع عسكرة الفضاء

قال مدير الإدارة العملياتية الرئيسية، التابعة للأركان العامة الروسية، إندريه ستيرلين: "إن الولايات المتحدة ترفض التفاوض مع روسيا والصين بشأن عدم عسكرة الفضاء الخارجي، وتعتزم جعل هذا الفضاء مسرحًا للعمليات العسكرية".

أضاف ستيرلين، خلال جلسة استماع بمجلس الدوما الروسي متعلقة بالأمن الاستراتيجي، اليوم الخميس: "أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تعتبر الفضاء الخارجي مسرحًا محتملًا للعمليات العسكرية، وتُطالب بالحفاظ

لنفسها بحرية المناورة الكاملة في هذا المسار".وأشار إلى أن واشنطن ترفض التفاوض على أساس مشروع المعاهدة الروسية الصينية بشأن منع نشر الأسلحة في الفضاء، وترفض أيضًا إنشاء إطار قانوني دولي يُحد من قدراتها على استخدام الفضاء لأغراض عسكرية.